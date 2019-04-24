Задержаны двое предполагаемых участника нападения отряда Басаева на Дагестан в 1999 году
13:32 24.04.2019 Источник: Эхо Москвы
ФСБ задержало двух предполагаемых участников нападения отряда Басаева на Дагестан в 1999 году. Пресс-служба ведомства сообщает, что это жители Ставропольского края. Против них возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь военнослужащего.
Следователи продолжают разыскивать участников вооружённого вторжения, в результате которого погибли более 280 человек. Преследование в отношении семи обвиняемых, в том числе, и Шамиля Басаева прекращено в связи с их смертью. Эхо Москвы
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