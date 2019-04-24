0
0
140
НОВОСТИ

Путин будет выстраивать линию отношений с Украиной с учетом действий Зеленского - Песков

14:00 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию российско-украинских отношений с учетом заявлений и действий нового украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий [Зеленского] будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины", - сказал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 24.04.2019
Президент Шри-Ланки предложил оставить пост министру обороны и начальнику полиции
0
49
15:00 24.04.2019
Барни Сандерс считает, что Джохар Царнаев должен голосовать на выборах в США
0
71
14:32 24.04.2019
В РФ ужесточается ответственность для скрывшихся с места ДТП водителей
0
108
14:12 24.04.2019
Братьев Навальных вызвали во французский суд, где начинается судебное разбирательство по иску к "Ив Роше"
0
145
13:32 24.04.2019
Задержаны два предполагаемых участника нападения отряда Басаева на Дагестан в 1999 году
0
200
13:20 24.04.2019
Прокуратура Китая приняла решение задержать экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя
0
197
13:07 24.04.2019
Новые школы появятся еще в пяти районах по программе реновации
0
174
13:05 24.04.2019
Потребление алкоголя с 2011 г. снизилось в два раза - Минздрав
0
219
13:00 24.04.2019
Пожарные смогут без предупреждения проверять ТЦ
0
216
12:32 24.04.2019
США хотят лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары - Герасимов
0
294

Возврат к списку