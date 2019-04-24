Путин будет выстраивать линию отношений с Украиной с учетом действий Зеленского - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию российско-украинских отношений с учетом заявлений и действий нового украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий [Зеленского] будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины", - сказал Песков.

