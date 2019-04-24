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Рабочие-ремонтники курили на строительных лесах собора Нотр-Дам - СМИ

16:00 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники компании Le Bras Freres, которые монтировали строительные леса вокруг собора Парижской Богоматери, курили на рабочих местах, что не соответствует технике безопасности. Об этом в среду сообщила газета "Канар аншене".

По ее данным, в нарушении запрета признались сами рабочие на допросах в полиции.

Эту информацию также подтвердил представитель компании Марк Эскенази. "Действительно, были сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы сожалеем об этом", - приводит его слова телеканал Бэ-эф-эм. При этом Эскенази подчеркнул, что "плохо потушенные сигареты никак не могли спровоцировать этот пожар", а также опроверг версию о появлении пламени из-за короткого замыкания в электроприводе строительных лифтов, так как "они находились далеко от очага возгорания".

Во вторник газета "Марианна" сообщила, что французское следствие проверяет новую версию, согласно которой рабочие могли повредить электропроводку установленных в 2012 году в шпиле собора небольших колоколов. "Рабочие имели доступ к верхним помещениям здания (по которым проходили провода - прим. ТАСС), где хранили часть своего оборудования и материалов, и могли непреднамеренно повредить проводку в следствии контактов с ней", - отметила газета.

Кроме того, по данным издания, рассматривается версия о возникновении пожара в результате сварки или другой работы, связанной с выработкой тепловой энергии. Однако, как отметил представитель строительной компании, "ни сварки, ни резки, ни шлифовки" в день пожара не проводилось.

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