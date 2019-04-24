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Офисы "Мои документы" будут оказывать еще 70 услуг в сфере соцзащиты

15:48 24.04.2019

Столичные многофункциональные центры госуслуг «Мои документы» в скором времени начнут оказывать еще 70 государственных услуг, связанных со сферой соцзащиты граждан. На первом этапе, с 6 мая, в центры госуслуг будут переданы 12 государственных услуг, которые пока оказывают учреждения департамента труда и социальной защиты Москвы.
Среди них, например, присвоение звания «Ветеран труда» и выдача соответствующего удостоверения ветерана труда,  выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны,  выдача удостоверения инвалида о праве на льготы, выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной войны, выдача свидетельства о праве на льготы для ветеранов боевых действий из числа лиц, участвовавших в разминировании территорий и объектов в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года,  выдача справки о праве на льготы участнику обороны Москвы, оформление регистрации по месту жительства, снятие с регистрационного учета по месту жительства и еще целый ряд других.
Оставшиеся более 50 госуслуг передадут в центры МФЦ Москвы до начала августа.

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