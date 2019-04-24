Путин призвал депутатов вовлекать в обсуждение важных вопросов непарламентские партии
16:12 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин призвал парламентариев вовлекать непарламентские партии в обсуждение важных вопросов. Об этом он сказал на встрече с членами Совета законодателей РФ.
"Правильно будет вовлекать в общую работу и непарламентские партии, готовые к конструктивному взаимодействию в интересах развития страны и региона", - подчеркнул Путин.
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