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Путин призвал депутатов вовлекать в обсуждение важных вопросов непарламентские партии

16:12 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин призвал парламентариев вовлекать непарламентские партии в обсуждение важных вопросов. Об этом он сказал на встрече с членами Совета законодателей РФ.

"Правильно будет вовлекать в общую работу и непарламентские партии, готовые к конструктивному взаимодействию в интересах развития страны и региона", - подчеркнул Путин.

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