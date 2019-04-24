Путин призвал депутатов вовлекать в обсуждение важных вопросов непарламентские партии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин призвал парламентариев вовлекать непарламентские партии в обсуждение важных вопросов. Об этом он сказал на встрече с членами Совета законодателей РФ.

"Правильно будет вовлекать в общую работу и непарламентские партии, готовые к конструктивному взаимодействию в интересах развития страны и региона", - подчеркнул Путин.

