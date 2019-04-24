В Генштабе считают, что США возрождают программу "звездных войн"

16:32 Источник: Интерфакс

США могут задействовать космические средства и объекты в Европе для превентивного удара по России и Китаю, считают в российском Генштабе.

"Особую озабоченность вызывают намерения Вашингтона создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета. По сути, возрождается концепция "звездных войн" 80-х годов прошлого столетия", - сказал в среду на конференции в Москве первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир.

