Рада хочет ограничить полномочия президента Украины
17:00 24.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Рада хочет ограничить полномочия президента в преддверии инаугурации Зеленского. В частности, главу государства хотят лишить права определять кадровую политику в органах безопасности: от Минобороны и СНБО до разведслужбы и СБУ.
Законопроект внесла в парламент партия «Самопомощь». Один из авторов документа Оксана Сыроид утверждает, что цель закона — «не ограничить власть президента, а привести в соответствие с Конституцией». Кроме того, депутат утверждает, что некоторые положения документа направлены на защиту нового президента.
«Любой, кто приходит на такой объём власти, становится очень уязвим. А когда есть закон, который устанавливает правила игры, то он каждому, кто попытается влиять на президента, говорит: я не могу, у меня есть ограничения, установленные законом», — написала Сыроид в Facebook.
Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. В нём победил шоумен Владимир Зеленский, значительно опередив действующего главу государства Петра Порошенко. Говорит Москва
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