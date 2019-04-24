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Рада хочет ограничить полномочия президента Украины

17:00 24.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рада хочет ограничить полномочия президента в преддверии инаугурации Зеленского. В частности, главу государства хотят лишить права определять кадровую политику в органах безопасности: от Минобороны и СНБО до разведслужбы и СБУ.

Законопроект внесла в парламент партия «Самопомощь». Один из авторов документа Оксана Сыроид утверждает, что цель закона — «не ограничить власть президента, а привести в соответствие с Конституцией». Кроме того, депутат утверждает, что некоторые положения документа направлены на защиту нового президента.

«Любой, кто приходит на такой объём власти, становится очень уязвим. А когда есть закон, который устанавливает правила игры, то он каждому, кто попытается влиять на президента, говорит: я не могу, у меня есть ограничения, установленные законом», — написала Сыроид в Facebook.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. В нём победил шоумен Владимир Зеленский, значительно опередив действующего главу государства Петра Порошенко.  Говорит Москва

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