Численность трудоспособного населения в РФ с 2006 г. снизилась на 8 млн человек

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность трудоспособного населения сократилась в России с 2006 года на 8 млн человек. Об этом сообщается в отчете "Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы" Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

"Дополнительное вовлечение населения на рынок труда уже долгое время позволяет сгладить негативные демографические тенденции и сохранять численность рабочей силы приблизительно на одном уровне. Хотя численность населения в трудоспособном возрасте снижается с 2006 года и уже снизилась на 8 млн человек, численность рабочей силы сохраняется в пределах 75-76 млн человек", - говорится в отчете.



Уточняется, что при этом численность занятых выросла в 2018 году на 200 тыс. человек.

