Украина перестанет держать в секрете изобретения времен СССР
17:40 24.04.2019 Источник: РБК
Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, действовавшего для стран СНГ. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Рассмотрение выхода из соглашения было включено в план заседания украинского правительства. Соглашение было одобрено Советом глав правительств стран СНГ 4 июня 1999 года. В соответствии с документом государства поддерживали режим секретности в отношении патентов, выданных на засекреченные изобретения, сделанные в период существования Советского Союза. РБК
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