0
0
81
НОВОСТИ

Украина перестанет держать в секрете изобретения времен СССР

17:40 24.04.2019 Источник: РБК

Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, действовавшего для стран СНГ. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Рассмотрение выхода из соглашения было включено в план заседания украинского правительства. Соглашение было одобрено Советом глав правительств стран СНГ 4 июня 1999 года. В соответствии с документом государства поддерживали режим секретности в отношении патентов, выданных на засекреченные изобретения, сделанные в период существования Советского Союза.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:20 24.04.2019
МИД Турции раскритиковало заявление Трампа в связи с Днем памяти жертв геноцида армян
0
35
17:45 24.04.2019
Для жителей района Люблино по программе реновации построят детский сад и школу искусств
0
82
17:12 24.04.2019
Численность трудоспособного населения в РФ с 2006 г. снизилась на 8 млн человек
0
153
17:00 24.04.2019
Рада хочет ограничить полномочия президента Украины
0
163
16:32 24.04.2019
В Генштабе считают, что США возрождают программу "звездных войн"
0
169
16:12 24.04.2019
Путин призвал депутатов вовлекать в обсуждение важных вопросов непарламентские партии
0
184
16:00 24.04.2019
Рабочие-ремонтники курили на строительных лесах собора Нотр-Дам - СМИ
0
199
15:48 24.04.2019
Офисы "Мои документы" будут оказывать еще 70 услуг в сфере соцзащиты
0
186
15:32 24.04.2019
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для жителей ряда районов Украины - указ
0
248
15:12 24.04.2019
Президент Шри-Ланки предложил министру обороны и начальнику полиции оставить пост
0
252

Возврат к списку