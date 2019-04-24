Украина перестанет держать в секрете изобретения времен СССР

17:40 Источник: РБК

Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, действовавшего для стран СНГ. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Рассмотрение выхода из соглашения было включено в план заседания украинского правительства. Соглашение было одобрено Советом глав правительств стран СНГ 4 июня 1999 года. В соответствии с документом государства поддерживали режим секретности в отношении патентов, выданных на засекреченные изобретения, сделанные в период существования Советского Союза. РБК