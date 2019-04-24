МИД Турции раскритиковало заявление Трампа в связи с Днем памяти жертв геноцида армян

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Турции подвергло критике заявление президента США Дональда Трампа, приуроченное к годовщине начала депортации армян из Константинополя.

"Мы отвергаем заявление президента США Дональда Трампа, сделанное 24 апреля 2019 года по случаю событий, произошедших в 1915 году. Это заявление, основанное на субъективных повествованиях [определенных кругов среди] армян, не имеют никакого значения. Искажение истории недопустимо. Мы призываем президента Трампа быть справедливым и вспомнить о 500 тыс. мусульманах, которые пострадали в этот же период от армянских повстанцев", - говорится в распространенном в среду заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции также напомнили, что Анкара "выступает за создание "Общей исторической комиссии", которая позволила бы понять аспекты событий, произошедших 104 года назад".

Хозяин Белого дома в своем заявлении назвал события 1915 года "одним из самых ужасных массовых злодеяний XX века". При этом слово "геноцид" в тексте не упоминается. Трамп также отметил стойкость армянского народа, который "внес огромный вклад" в развитие Соединенных Штатов. По словам президента, США приветствуют "усилия армян и турок, направленные на то, чтобы признать свою тяжелую историю и подвести ее итоги".

24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война, и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности. Республика ревностно относится к любым попыткам признания факта геноцида армян.