Порошенко: Россия вновь торпедирует мирный процесс в Донбассе
18:50 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко назвал решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителям Донбасса вмешательством во внутренние дела страны и призвал усилить международные санкции против РФ.
"Россия вновь пересекла красную линию и торпедирует мирный процесс в Донбассе", - заявил он, добавив, что считает это вмешательством во внутренние дела. "Я призываю международных партнеров, чтобы не допустить худшего сценария, жестко осудить действия РФ и усилить международные санкции", - сказал он в обращении, размещенном на официальной странице президента в Facebook.
Порошенко также подтвердил, что поручил МИД страны инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совбеза ООН.
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