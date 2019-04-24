Порошенко: Россия вновь торпедирует мирный процесс в Донбассе

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителям Донбасса вмешательством во внутренние дела страны и призвал усилить международные санкции против РФ.

"Россия вновь пересекла красную линию и торпедирует мирный процесс в Донбассе", - заявил он, добавив, что считает это вмешательством во внутренние дела. "Я призываю международных партнеров, чтобы не допустить худшего сценария, жестко осудить действия РФ и усилить международные санкции", - сказал он в обращении, размещенном на официальной странице президента в Facebook.

Порошенко также подтвердил, что поручил МИД страны инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совбеза ООН.