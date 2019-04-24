В Москве ограничат движение из-за Парада Победы

19:30 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Движение в центре Москвы ограничат 9 мая в связи с проведением военного парада, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«9 мая 2019 г. с 5:30 до окончания мероприятия в связи с проведением Парада Победы будет ограничено движение. <..> 9 мая 2019 г. с 10:00 до окончания мероприятия в связи с возвращением во временный парк на ул. Нижние Мневники будет ограничено движение на пути следования военной техники», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 9 мая с 5:30 будет ограничено движение на ул. Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, в Театральном и Китайгородском проездах, на Новой, Старой, Болотной площадях, на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Софийской, Раушской, Болотной, Кадашевской набережных, на участке Гончарной набережной (от Гончарного проезда), на Чугунном, Большом и Малом Москворецких мостах, в Фалеевском пер., в Лубочном пер.; на участке Садовнической набережной (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста); участке ул. Садовническая (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста); в 1-м и 2-м Раушских пер., в Большом Путинковском пер.

«9 мая 2019 г. с 10:00 до окончания мероприятия в связи с возвращением во временный парк на ул. Нижние Мневники будет ограничено движение на пути следования военной техники на следующих участках: Большой Каменный мост; Боровицкая площадь; ул. Воздвиженка; ул. Новый Арбат; Новинский бульвар; Страстной бульвар; Тверской бульвар; ул. Баррикадная; ул. Красная Пресня; ул. Садовая-Кудринская; ул. Большая Садовая; Триумфальная площадь; ул. 1-я Брестская (от ул. Гашека до Триумфальной площади); ул. 2-я Брестская (от ул. Гашека до Триумфальной площади); Звенигородское шоссе; ул. Мневники; ул. Нижние Мневники; ул. Пятницкая; ул. Большая Ордынка; ул. Петровка», - добавили в ЦОДД.

Отмечается, что в случае необходимости возможны кратковременные ограничения движения на пути прохождения колонны по маршрутам (начало движения - 9 мая в 15:00) ул. Нижние Мневники - ул. Крылатская - ул. Осенняя - Рублевское шоссе - МКАД - Минское шоссе - парадная площадка «Алабино» и ул. Нижние Мневники - ул. Крылатская - ул. Осенняя - Рублевское шоссе - МКАД - Киевское шоссе - парадная площадка «Алабино».

«9 мая 2019 г. в период с 15:00 до 18:00 по маршруту: ул. Нижние Мневники - ул. Народного Ополчения - ул. Мневники - Звенигородское шоссе - ул. 3-я Магистральная - железнодорожная станция «Пресня». Перекрытия будут сняты по мере прохождения колонны военной техники», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в связи с возвращением техники в парк «Алабино» в период с 0:01 8 мая до 6:00 10 мая будет ограничена парковка на ул. Осенняя и ул. Крылатская.

«ЦОДД просит водителей и пассажиров городского транспорта заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов. Рекомендуем временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока», - добавили в пресс-службе.