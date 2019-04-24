0
0
43
НОВОСТИ

Управление ФСИН по Москве подтвердило факт отравления троих арестантов в "Матросской Тишине"

21:00 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление ФСИН по Москве подтвердило факт отравления троих арестантов в СИЗО "Матросская Тишина", один которых умер.

"В ночь с 23 на 24 апреля в одной из камер СИЗО-1 были обнаружены трое обвиняемых, которые, предположительно, отравились неизвестным веществом. Двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение, третьего спасти не удалось", - сообщили ТАСС в УФСИН.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначена служебная проверка. Материалы о ЧП направлены в следственные органы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:15 24.04.2019
Жители Донбасса смогут попросить гражданство РФ без отказа от украинского
0
46
20:10 24.04.2019
Украина запросила экстренное заседание СБ ООН из-за российских паспортов для жителей Донбасса
0
151
19:30 24.04.2019
В Москве ограничат движение из-за Парада Победы
0
169
18:50 24.04.2019
Порошенко: Россия вновь торпедирует мирный процесс в Донбассе
0
202
18:20 24.04.2019
МИД Турции раскритиковало заявление Трампа в связи с Днем памяти жертв геноцида армян
0
232
17:45 24.04.2019
Для жителей района Люблино по программе реновации построят детский сад и школу искусств
0
217
17:40 24.04.2019
Украина перестанет держать в секрете изобретения времен СССР
0
269
17:12 24.04.2019
Численность трудоспособного населения в РФ с 2006 г. снизилась на 8 млн человек
0
286
17:00 24.04.2019
Рада хочет ограничить полномочия президента Украины
0
290
16:32 24.04.2019
В Генштабе считают, что США возрождают программу "звездных войн"
0
281

Возврат к списку