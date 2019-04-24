Управление ФСИН по Москве подтвердило факт отравления троих арестантов в "Матросской Тишине"

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление ФСИН по Москве подтвердило факт отравления троих арестантов в СИЗО "Матросская Тишина", один которых умер.

"В ночь с 23 на 24 апреля в одной из камер СИЗО-1 были обнаружены трое обвиняемых, которые, предположительно, отравились неизвестным веществом. Двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение, третьего спасти не удалось", - сообщили ТАСС в УФСИН.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначена служебная проверка. Материалы о ЧП направлены в следственные органы.