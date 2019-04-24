Жители Донбасса смогут попросить гражданство РФ без отказа от украинского

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Донбасса смогут обратиться с заявлением о приобретении гражданства РФ без отказа от украинского гражданства. Об этом в среду сообщается на сайте МВД РФ.

"Установленный указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР. В том числе речь идет о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях. Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства", - говорится в сообщении.