Жители Донбасса смогут попросить гражданство РФ без отказа от украинского
21:15 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Донбасса смогут обратиться с заявлением о приобретении гражданства РФ без отказа от украинского гражданства. Об этом в среду сообщается на сайте МВД РФ.
"Установленный указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР. В том числе речь идет о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях. Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства", - говорится в сообщении.
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