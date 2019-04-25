Польша остановила транзит нефти из РФ на Запад по нефтепроводу "Дружба"
07:30 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" уведомило российскую сторону об остановке транзита нефти по западному направлению в связи с решением Польши остановить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом, как сообщает в четверг агентство БелТА, проинформировал главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
"В связи с этим сообщением [польской стороны] "Гомельтранснефть Дружба" направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN (оператор польского участка "Дружбы") принимать ее", - отмечается в сообщении.
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