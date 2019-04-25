К осени могут возобновиться чартерные рейсы в Египет - СМИ
07:45 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возобновление чартерных полетов в египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх станет возможным ближе к октябрю текущего года. Об этом газете "Известия" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
"Восстановление чартеров ожидаем к концу осени - ближе к октябрю", - приводятся его слова в четверг на сайте издания.
По словам представителя РСТ, туристическая индустрия "давно готова к возвращению Египта". "Ранние бронирования на летний период закончились, все готовятся к Средиземноморью, Восточной Азии. Основной поток к Красному морю будет уже поздней осенью, в октябре-ноябре", - добавил Барзыкин.
Собеседник "Известий" также добавил, что возвращение чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх напрямую отразится на стоимости всего пляжного направления. "Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определенное, безусловно, будет", - пояснил он.
В Росавиации изданию отказались давать комментарий по вопросу возобновления полетов в египетские курорты.
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