Полицейские Рио-де-Жанейро не хотят отказываться от АК-47 в пользу AR-15 - профсоюз

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профсоюз сотрудников полиции Рио-де-Жанейро (Sindpol-RJ) сожалеет о решении руководства правоохранительного ведомства о списании имеющихся в арсенале автоматов АК-47. Об этом в интервью корр. ТАСС сообщил в среду председатель профорганизации Марсиу Гарсиа.

"Абсолютное большинство моих коллег, кому довелось использовать это оружие, сожалеют о таком решении. Благодаря надежности, простоте в использовании и неприхотливости в обслуживании автоматы Калашникова полюбились многим из нас", - сказал он, уточнив, что в арсенале полиции немало автоматов других производителей. "Жаль, что мнением тех, кто непосредственно имеет дело с оружием, не поинтересовались", - отметил Гарсиа.

Готовящиеся к списанию и передаче в ВС страны АК-47 и боеприпасы к ним, как и некоторые другие образцы автоматического оружия, ранее поступили на вооружение правоохранителей Рио-де-Жанейро, будучи конфискованными в разном состоянии у контрабандистов и членов местных бандформирований. Как предположил глава Sindpol-RJ, вероятно, именно их полуофициальный статус помешал пополнению запасов амуниции, что привело в результате к отказу от АК-47 в пользу американских штурмовых винтовок. "Мы хотели бы получать автоматы Калашникова по [официальным] контрактам, а не в результате конфискации", - подытожил он.

Ранее ряд бразильских СМИ сообщил о решении полицейского управления штата Рио-де-Жанейро прекратить использование автоматов Калашникова в связи с истечением срока годности имеющихся в арсенале ведомства патронов к ним и административными сложностями с приобретением новых боеприпасов. По информации телеканала "Глобу", на замену российскому оружию планируется приобрести американские автоматические винтовки моделей AR-10 (калибр 7,62 мм) - 500 единиц и AR-15 (калибр 5,56 мм) - 1200 единиц, а также 500 ручных пулеметов на базе AR-15. Сделка приблизительно оценивается в 20 млн реалов (около 5 млн долларов).