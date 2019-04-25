Путин и Ким Чен Ын проводят встречу во Владивостоке
09:00 25.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин проводят встречу во Владивостоке. Это первый визит Кима в Россию.
Путин встретил Кима на территории Дальневосточного федерального университета.
Путин и Ким выразили надежду, что прямые переговоры помогут денуклеаризации на Корейском полуострове и что Россия сможет поспособствовать ядерному разоружению КНДР.
"Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейско-американских отношений", - сказал Путин.
"Я надеюсь, что наша встреча с вами, господин президент, будет полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России, которые имеют глубокие корни", - заявил в свою очередь северокорейский лидер, открывая встречу.
Насколько известно, прежде Путин и Ким никогда лично не встречались. Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится в сложное для Северной Кореи время - на фоне провала переговоров с США в Ханое в феврале этого года, на которые Пхеньян возлагал большие надежды.
Путин стал шестым лидером иностранной державы, с которым встретился Ким с тех пор как в прошлом году начал выезжать за пределы своей страны в качестве ее лидера. Первым был председатель Китая Си Цзиньпин, затем - президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Кроме того, он дважды проводил переговоры с президентом США, а перед ними встречался с премьер-министрами стран, которые согласились организовать его переговоры с Дональдом Трампом на своей территории - Вьетнама и Сингапура. Русская служба Би-би-си
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