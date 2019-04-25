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НОВОСТИ

На западе Шри-Ланки прогремел взрыв

09:20 25.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Взрыв прогремел на западе Шри-Ланки. Как сообщает местное информационное интернет-издание News 1st, взрыв зафиксирован в районе города Пугота.

Информация о пострадавших не поступала.

Во время католической пасхи на Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. По последним данным, в результате терактов погибли 359 человек, более 500 получили травмы. В атаках были задействованы 9 смертников. В ходе расследования задержаны, по разным данным, от 60 до 100 человек.  Говорит Москва

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