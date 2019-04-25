Порошенко проиграл выборы из-за националистической политики - NI

09:32 Источник: Газета.Ru

Экс-президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов, так как придерживался националистической политики, считают обозреватели журнала The National Interest.

В издании напомнили, что последние пять лет Порошенко и его администрация придерживались антироссийской политики. В частности, они ограничили использование украинского языка и торговлю с Россией. Этим меры, пишет NI, привели к «полностью ожидаемому политическому ответу», отметив, что большинство городского населения Украины говорит на русском, а больше половины украинцев имеют родственников в России.



Обозреватели пришли к выводу, что этот политический курс привел к тому, что Порошенко с рекордным отставанием в истории Украины проиграл выборы политику-новичку Владимиру Зеленскому. Газета.Ru

