Порошенко проиграл выборы из-за националистической политики - NI
09:32 25.04.2019 Источник: Газета.Ru
Экс-президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов, так как придерживался националистической политики, считают обозреватели журнала The National Interest.
В издании напомнили, что последние пять лет Порошенко и его администрация придерживались антироссийской политики. В частности, они ограничили использование украинского языка и торговлю с Россией. Этим меры, пишет NI, привели к «полностью ожидаемому политическому ответу», отметив, что большинство городского населения Украины говорит на русском, а больше половины украинцев имеют родственников в России.
Обозреватели пришли к выводу, что этот политический курс привел к тому, что Порошенко с рекордным отставанием в истории Украины проиграл выборы политику-новичку Владимиру Зеленскому. Газета.Ru
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