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НОВОСТИ

Россиянам могут запретить ввозить мясо и молочные продукты из-за рубежа

11:00 25.04.2019 Источник: Ведомости

Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания. 

В аппарат Гордеева письмо поступило, вопрос прорабатывает Минсельхоз, говорит представитель вице-премьера. Минсельхоз и Россельхознадзор эти меры поддерживают, говорят представитель Минсельхоза и замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. Ведомости

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