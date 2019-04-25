Россиянам могут запретить ввозить мясо и молочные продукты из-за рубежа
11:00 25.04.2019 Источник: Ведомости
Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.
В аппарат Гордеева письмо поступило, вопрос прорабатывает Минсельхоз, говорит представитель вице-премьера. Минсельхоз и Россельхознадзор эти меры поддерживают, говорят представитель Минсельхоза и замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. Ведомости
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