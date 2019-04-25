Россиянам могут запретить ввозить мясо и молочные продукты из-за рубежа

11:00 Источник: Ведомости

Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеруввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.В аппарат Гордеева письмо поступило, вопрос прорабатывает Минсельхоз, говорит представитель вице-премьера. Минсельхоз и Россельхознадзор эти меры поддерживают, говорят представитель Минсельхоза и замруководителя Россельхознадзора