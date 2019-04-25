"Фейсбуку" грозит штраф на сумму до $5 млрд

10:05 Источник: Эхо Москвы

Facebook могут оштрафовать на сумму до $5 млрд. Как пишет The New York Times со ссылкой на заявление компании, Федеральная комиссия по торговле США намерена наказать соцсеть за нарушение конфиденциальности. По сведениям издания, сумма штрафа уже заложена в квартальные финансовые отчеты ФБ. В марте прошлого года стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей. Предполагается, что эти сведения могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума по Брекзиту в Великобритании. Эхо Москвы