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НОВОСТИ

"Фейсбуку" грозит штраф на сумму до $5 млрд

10:05 25.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Facebook могут оштрафовать на сумму до  $5 млрд. Как пишет The New York Times со  ссылкой на  заявление компании, Федеральная комиссия по торговле США намерена наказать соцсеть за  нарушение конфиденциальности. По сведениям издания, сумма штрафа уже заложена в  квартальные финансовые отчеты ФБ. В марте прошлого года стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей. Предполагается, что эти сведения могли быть использованы в  ходе избирательной кампании в  США в  2016 году и референдума по Брекзиту в  Великобритании.  Эхо Москвы

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