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Рогозин представил характеристики российских ракет для полетов на Луну

10:20 25.04.2019 Источник: Газета.Ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ перед иностранной делегацией и представил ей характеристики российских ракет для полетов на Луну, соответствующее видео опубликовала пресс-служба госкорпорации.

По словам Рогозина, первая российская сверхтяжелая ракета для полетов на Луну будет иметь стартовую массу 3167 т. Он отметил, что она сможет доставлять на низкую околоземную орбиту 100 т груза, на геостационарную орбиту — 26 т, а к Луне — 27 т. Стартовая масса второй ракеты составит 3281 т, она сможет доставлять 140 т, 29,5 т и 33 т груза соответственно. Газета.Ru

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