Назван ущерб от природных пожаров в Забайкалье

10:32 Источник: Эхо Москвы

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил один миллиард рублей. Сгорели более 120 домов. Большой ущерб нанесен сельскому хозяйству, — сообщил сегодня временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Осипов.

По распоряжению Владимира Путина, в Забайкалье будет введен режим чрезвычайной ситуации. Эхо Москвы

