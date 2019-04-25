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НОВОСТИ

Назван ущерб от природных пожаров в Забайкалье

10:32 25.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил один миллиард рублей. Сгорели более 120 домов. Большой ущерб нанесен сельскому хозяйству, — сообщил сегодня временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Осипов.

По распоряжению Владимира Путина, в Забайкалье будет введен режим чрезвычайной ситуации.  Эхо Москвы

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