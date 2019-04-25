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Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тыс. рублей ветеранам ко Дню Победы

11:05 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата распространится также на ветеранов, имеющих российское гражданство, но проживающих в Прибалтике.

Текст указа от 24 апреля опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Установить, что начиная с 2019 года гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны <…>, производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей. Названная выплата приурочивается к Дню Победы", - говорится в указе.

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