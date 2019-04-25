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Нарышкин сообщил о признаках подготовки Вашингтоном военной операции в Венесуэле

11:20 25.04.2019 Источник: Интерфакс

Россия видит признаки того, что США готовят военную операцию в Венесуэле, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время. Ситуация напряжённая", - сказал С.Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос о том, возрастает ли вероятность военной операции США в Венесуэле.

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