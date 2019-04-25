Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель
12:00 25.04.2019 Источник: Интерфакс
Стоимость нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с 31 октября 2018 года.На лондонской бирже ICE Futures к 9:50 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составляет $75,01 за баррель.
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