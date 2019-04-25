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НОВОСТИ

Рада приняла закон об украинском языке как единственном государственном

11:32 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Верховной рады в четверг приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который закрепляет его исключительные права перед остальными языками в стране. Это решение поддержали 278 депутатов, при минимально необходимых 226.

Положения документа предусматривают, что все граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

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