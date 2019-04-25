Омские дорожники заделали ямы, которые "чинил" ребенок
12:05 25.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Омске заделали ямы, которые «чинил» лопаткой ребенок. Дорожники не планируют встречаться с мальчиком и награждать его грамотой.
В Омске провели аварийно-восстановительный ремонт выбоин в районе проспекта Маркса, именно их пытался засыпать детской лопаткой мальчик младшего школьного возраста. Об этом «Говорит Москва» сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства Омска.
В ведомстве еще раз поблагодарили ребенка за неравнодушие и пояснили, что не планируют разыскивать мальчика, благодарить его лично и награждать.
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на видеоролик, размещенный в группе «Аварийный Омск». На нем маленький ребенок сгребал с помощью детской лопатки песок с обочины и засыпал большие ямы на дороге. Мальчик терпеливо пропускал проезжающие мимо машины и усердно продолжал заниматься ремонтом. Говорит Москва
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