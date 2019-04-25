Командно-штабные учения Китая и России по ПРО пройдут в этом году в РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередные командно-штабные учения Китая и России по противоракетной обороне (ПРО) пройдут в этом году в России. Как заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян, очередной раунд консультаций по их подготовке состоялся в апреле в Пекине.

"Согласно достигнутому Китаем и Россией консенсусу, 3-е компьютерные командно-штабные учения по ПРО пройдут в этом году в РФ", - указал он.

