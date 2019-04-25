0
0
52
НОВОСТИ

Суд отказался предоставить отсрочку выплаты штрафа в 48 млн рублей экс-губернатору Белых

12:32 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресненский суд Москвы в четверг отказался дать бывшему губернатору Кировской области Никите Белых отсрочку выплаты 48 млн рублей штрафа, наложенного на него по делу о получении взятки, передает корр. ТАСС.

"Заявление защиты Белых об отсрочке выплаты штрафа оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 25.04.2019
Командно-штабные учения Китая и России по ПРО пройдут в этом году в РФ
0
77
12:05 25.04.2019
Омские дорожники заделали ямы, которые "чинил" ребенок
0
101
12:00 25.04.2019
Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель
0
117
11:32 25.04.2019
Рада приняла закон об украинском языке как единственном государственном
0
159
11:20 25.04.2019
Нарышкин сообщил о признаках подготовки Вашингтоном военной операции в Венесуэле
0
184
11:05 25.04.2019
Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тыс. рублей ветеранам ко Дню Победы
0
182
11:00 25.04.2019
Россиянам могут запретить ввозить мясо и молочные продукты из-за рубежа
0
204
10:32 25.04.2019
Назван ущерб от природных пожаров в Забайкалье
0
201
10:20 25.04.2019
Рогозин представил характеристики российских ракет для полетов на Луну
0
232
10:05 25.04.2019
"Фейсбуку" грозит штраф на сумму до $5 млрд
0
242

Возврат к списку