Медведев сообщил, что подписал перечень поручений по итогам отчета правительства в Госдуме

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам состоявшегося на прошлой неделе отчета правительства в Государственной думе, вице-премьеры должны обеспечить контроль за их выполнением. Об этом Медведев заявил в четверг на заседании правительства.

"На прошлой неделе был отчет правительства. По итогам отчета я подписал перечень поручений. Они касаются самых разных направлений работы, их довольно много",- сказал Медведев.



По его словам, поручения, в частности, касаются проведения всероссийской диспансеризации в 2019-2020 гг., обеспечения сбалансированным питанием детей в детских садах и школах, подготовки отдельной программы по поддержке индивидуального жилищного строительства.

