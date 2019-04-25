Медведев сообщил, что подписал перечень поручений по итогам отчета правительства в Госдуме
13:20 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам состоявшегося на прошлой неделе отчета правительства в Государственной думе, вице-премьеры должны обеспечить контроль за их выполнением. Об этом Медведев заявил в четверг на заседании правительства.
"На прошлой неделе был отчет правительства. По итогам отчета я подписал перечень поручений. Они касаются самых разных направлений работы, их довольно много",- сказал Медведев.
По его словам, поручения, в частности, касаются проведения всероссийской диспансеризации в 2019-2020 гг., обеспечения сбалансированным питанием детей в детских садах и школах, подготовки отдельной программы по поддержке индивидуального жилищного строительства.
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