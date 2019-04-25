Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2020 года
14:00 25.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Джо Байден заявил о намерении участвовать в выборах лидера США в 2020 году. Бывший вице-президент Соединённых Штатов сообщил об этом в своём Twitter.
«Основополагающие ценности этого государства, наше положение в мире, сама наша демократия, всё, что сделало Америку Америкой, стоит на кону. Поэтому сегодня я объявляю свою кандидатуру на должность президента США», — заявил Байден в видеообращении.
С 2009 по 2017 год он занимал пост второго лица государства при президенте Бараке Обаме. Джо Байден считается одним из наиболее популярных кандидатов от демократов среди тех, кто мог бы принять участие в выборах 2020 года. Говорит Москва
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