0
0
0
НОВОСТИ

Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2020 года

14:00 25.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Джо Байден заявил о намерении участвовать в выборах лидера США в 2020 году. Бывший вице-президент Соединённых Штатов сообщил об этом в своём Twitter.

«Основополагающие ценности этого государства, наше положение в мире, сама наша демократия, всё, что сделало Америку Америкой, стоит на кону. Поэтому сегодня я объявляю свою кандидатуру на должность президента США», — заявил Байден в видеообращении.

С 2009 по 2017 год он занимал пост второго лица государства при президенте Бараке Обаме. Джо Байден считается одним из наиболее популярных кандидатов от демократов среди тех, кто мог бы принять участие в выборах 2020 года.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 25.04.2019
Путин сообщил, что проинформирует о встрече с лидером КНДР руководство Китая и США
0
37
13:32 25.04.2019
В штабе Зеленского считают, что генпрокурор Украины должен оставить свой пост
0
115
13:25 25.04.2019
Спорткомплекс и детский сад появятся в Бутырском районе по просьбам жителей
0
114
13:20 25.04.2019
Медведев сообщил, что подписал перечень поручений по итогам отчета правительства в Госдуме
0
127
13:05 25.04.2019
Из-за звонка о минировании эвакуируют московский городской арбитражный суд
0
148
13:00 25.04.2019
Путин заявил, что не собирался провоцировать Киев своим указом о паспортах РФ для Донбасса
0
173
12:32 25.04.2019
Суд отказался предоставить отсрочку выплаты штрафа в 48 млн рублей экс-губернатору Белых
0
180
12:20 25.04.2019
Командно-штабные учения Китая и России по ПРО пройдут в этом году в РФ
0
183
12:05 25.04.2019
Омские дорожники заделали ямы, которые "чинил" ребенок
0
210
12:00 25.04.2019
Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель
0
220

Возврат к списку