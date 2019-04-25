Путин сообщил, что проинформирует о встрече с лидером КНДР руководство Китая и США

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин намерен проинформировать об итогах своих переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном руководство КНР и США. Об этом Путин заявил журналистам после саммита во Владивостоке.

"Я, конечно, буду говорить и завтра в Пекине с руководством Китайской Народной Республики, но также открыто и откровенно мы будем обсуждать сегодняшнюю встречу и с американским руководством. Здесь нет никаких секретов, позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров", - сказал он.



"Более того, Ким Чен Ын сам просил нас проинформировать американскую сторону о своей позиции, о тех вопросах, которые у него возникают в связи с процессами, которые происходят на Корейском полуострове и вокруг него", - добавил российский лидер.

