Военная группировка США в Центральной и Южной Америке насчитывает до 20 тыс. человек - ГРУ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное присутствие США в Центральной и Южной Америке составляет до 20 тысяч военнослужащих и может увеличится до 40 тысяч человек. Об этом сообщил в четверг на VIII Московской конференции по международной безопасности начальник ГРУ Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

"Несмотря на отсутствие в Латинской Америке прямых военных угроз для безопасности Соединенных Штатов, Вашингтон поддерживает здесь значительное военное присутствие. Объединенным командованием Вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки развернута группировка общей численностью до 20 тысяч военнослужащих. В угрожаемый период намечено ее увеличение до 40 тысяч человек", - сказал Костюков.

