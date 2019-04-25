Посол ФРГ в США призвала членов Конгресса не ужесточать санкции против России - Bild
15:12 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол ФРГ в США Эмили Хабер обратилась к членам американского Конгресса с призывом не ужесточать санкционную политику в отношении России. Об этом сообщила в четверг газета "Бильд".
По информации издания, дипломат направила в марте текущего года соответствующие письма нескольким членам Конгресса, в том числе сенаторам. "Мы обеспокоены тем, что Конгресс США в настоящее время изучает возможность принятия новых санкций в сфере энергетики против России", - говорится в ее послании. По мнению Хабер, ограничительные меры "могут затронуть и европейскую энергобезопасность". Для Германии и Европы важны "как сжиженный природный газ (СПГ), так и российский газ", считает посол.
Германия хотела бы координировать такие вопросы, как введение новых санкций против России, заметила Хабер.
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