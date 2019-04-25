0
0
54
НОВОСТИ

Посол ФРГ в США призвала членов Конгресса не ужесточать санкции против России - Bild

15:12 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол ФРГ в США Эмили Хабер обратилась к членам американского Конгресса с призывом не ужесточать санкционную политику в отношении России. Об этом сообщила в четверг газета "Бильд".

По информации издания, дипломат направила в марте текущего года соответствующие письма нескольким членам Конгресса, в том числе сенаторам. "Мы обеспокоены тем, что Конгресс США в настоящее время изучает возможность принятия новых санкций в сфере энергетики против России", - говорится в ее послании. По мнению Хабер, ограничительные меры "могут затронуть и европейскую энергобезопасность". Для Германии и Европы важны "как сжиженный природный газ (СПГ), так и российский газ", считает посол.

Германия хотела бы координировать такие вопросы, как введение новых санкций против России, заметила Хабер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 25.04.2019
Китай сделал представление Франции, в связи с проходом ее военного корабля через Тайваньский пролив
0
53
15:28 25.04.2019
Два детсада и школу построят в Восточном Измайлове в ходе реновации
0
63
15:00 25.04.2019
Зеленский заявил, что сегодня трудно спрогнозировать последствия принятого закона о языке
0
131
14:32 25.04.2019
Военная группировка США в Центральной и Южной Америке насчитывает до 20 тыс. человек - ГРУ
0
143
14:12 25.04.2019
Путин сообщил, что проинформирует о встрече с лидером КНДР руководство Китая и США
0
173
14:00 25.04.2019
Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2020 года
0
179
13:32 25.04.2019
В штабе Зеленского считают, что генпрокурор Украины должен оставить свой пост
0
237
13:25 25.04.2019
Спорткомплекс и детский сад появятся в Бутырском районе по просьбам жителей
0
201
13:20 25.04.2019
Медведев сообщил, что подписал перечень поручений по итогам отчета правительства в Госдуме
0
218
13:05 25.04.2019
Из-за звонка о минировании эвакуируют московский городской арбитражный суд
0
228

Возврат к списку