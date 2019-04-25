Китай сделал представление Франции, в связи с проходом ее военного корабля через Тайваньский пролив

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая сделало строгое представление Франции в связи с проходом корабля французских ВМС через Тайваньский пролив. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян.

"Китай сделал французской стороне строгое представление в связи с проходом корабля ВМС Франции через Тайваньский пролив", - указал он. Как отметил официальный представитель оборонного ведомства, Китай направил корабли ВМС Народно- освободительной армии Китая (НОАК) для идентификации и сопровождения французского фрегата.



Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники среди американских официальных лиц сообщило о том, что 6 апреля фрегат ВМС Франции "Вандемьер" проследовал через Тайваньский пролив. По их данным, после этого Китай уведомил Францию о том, что французским кораблям отказано в участии в военно-морском параде в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) в честь 70-летия ВМС НОАК, который состоялся 23 апреля.

