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"Газпром" начнет заполнение "Силы Сибири" газом в III квартале

16:00 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" в III квартале планирует начать заполнение газом трубопровода "Сила Сибири", поставки по которому в Китай должны начаться 1 декабря, говорится в сообщении российского газового холдинга.

В Пекине (КНР) сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня.

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