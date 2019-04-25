"Газпром" начнет заполнение "Силы Сибири" газом в III квартале
16:00 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газпром" в III квартале планирует начать заполнение газом трубопровода "Сила Сибири", поставки по которому в Китай должны начаться 1 декабря, говорится в сообщении российского газового холдинга.
В Пекине (КНР) сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня.
НОВОСТИ
- 17:12 25.04.2019
- На Гавайях с помощью дрона нашли считавшийся полностью вымершим цветок
- 17:00 25.04.2019
- Министр обороны Китая считает, что отношения между РФ и КНР находятся на самой лучшей стадии своего развития
- 16:32 25.04.2019
- Министры персонально отвечают за долги по зарплате бюджетников - Медведев
- 16:12 25.04.2019
- Людмила Нарусова заявила, что голосовала против закона об изоляции рунета
- 15:32 25.04.2019
- Китай сделал представление Франции, в связи с проходом ее военного корабля через Тайваньский пролив
- 15:28 25.04.2019
- Два детсада и школу построят в Восточном Измайлове в ходе реновации
- 15:12 25.04.2019
- Посол ФРГ в США призвала членов Конгресса не ужесточать санкции против России - Bild
- 15:00 25.04.2019
- Зеленский заявил, что сегодня трудно спрогнозировать последствия принятого закона о языке
- 14:32 25.04.2019
- Военная группировка США в Центральной и Южной Америке насчитывает до 20 тыс. человек - ГРУ
- 14:12 25.04.2019
- Путин сообщил, что проинформирует о встрече с лидером КНДР руководство Китая и США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать