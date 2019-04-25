Министры персонально отвечают за долги по зарплате бюджетников - Медведев
16:32 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов, за что они будут нести персональную ответственность. Об этом он сообщил в четверг на заседании правительства.
"Я обращаюсь ко всем руководителям федеральных органов исполнительной власти: надо проанализировать ситуацию с выплатой зарплаты по всем подведомственным учреждениям. <...> Если есть долги по зарплате, нужно сделать все, чтобы немедленно их погасить, вот просто немедленно их погасить. Этого быть не должно. Тем более что у нас никаких проблем нет ни с финансированием, ни с другими компонентами этих решений", - сказал Медведев.
"Обращаю внимание, что за это несет персональную ответственность руководитель каждого ведомства: и министерства, и других федеральных органов исполнительной власти, которые либо входят в структуру министерства, либо входят в структуру правительства. Нужно смотреть на то, что происходит и на это быстро откликаться. В противном случае мне придется применять меры дисциплинарного воздействия в таких случаях", - заключил премьер.
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