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Министр обороны Китая считает, что отношения между РФ и КНР находятся на самой лучшей стадии своего развития

17:00 25.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Минобороны Китая назвал отношения с Россией лучшими в мире. Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин готов развивать их для достижения новых совместных успехов.

«Что касается наших взаимоотношений, то они имеют самые большие общие интересы, самое близкое взаимодействие, и являются лучшими среди всех отношений между большими странами», — сказал китайский министр на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в настоящий момент двусторонние отношения находятся на самой лучшей стадии своего развития. Он отметил, что встречался с Шойгу четыре раза в прошлом году, и это позволило углубить сотрудничество.

«Мы поддерживали другу друга в важных вопросах и стратегических проектах. Мы повысили уровень совместного противостояния угрозам безопасности на фоне нестабильности и неопределённости мировой обстановки. Китай и Россия внесли огромный вклад в обеспечение мира и стабильности в нашем регионе и во всём мире», — сказал министр обороны КНР.  Говорит Москва

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