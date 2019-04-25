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На Гавайях с помощью дрона нашли считавшийся полностью вымершим цветок

17:12 25.04.2019 Источник: REGNUM

Сотрудники Национального тропического ботанического сада на Гавайях при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли растение, которое раньше считалось полностью вымершим. Об этом со ссылкой на сайт ботанического сада сообщает DroneDJ.

Как сообщается, обнаруженный цветок Hibiscadelphus Woodii произрастает высоко на поверхности горного хребта.

«Это невероятное открытие стало возможным благодаря нашим сотрудникам, использующим технологию беспилотных летательных аппаратов, и было поддержано грантом Фонда охраны видов Мохамеда бен Заида. Технология беспилотников значительно облегчает ботанические исследования на пересеченной местности», — сказал директор по науке и сохранению растений доктор Дэвид Лоренс.

По словам исследователей, последние два с половиной года они использовали БПЛА, чтобы поближе рассмотреть очень разнообразную и уникальную флору на крутых склонах скал в долине Калалау на Гавайях. Район недоступен для человека. Однако с помощью беспилотников можно подробно рассмотреть различные растения.

Найденный цветок растет на острове Кауаи на склонах холмов. Это растение было внесено в список вымерших в 2016 году. Из восьми видов Hibiscadelphus осталось только два вида этого растения.  ИА REGNUM

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