Зеленский рассказал об "очень смешных вещах" с ЦИК

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЦИК страны в затягивании оглашения официальных результатов выборов, чтобы лишить его возможности "даже думать" о роспуске Верховной рады.

"Сейчас происходят очень смешные вещи: ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента не было даже возможности думать про роспуск Рады", - сказал он в видеообращении на странице в Facebook.



