Зеленский рассказал об "очень смешных вещах" с ЦИК
18:20 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЦИК страны в затягивании оглашения официальных результатов выборов, чтобы лишить его возможности "даже думать" о роспуске Верховной рады.
"Сейчас происходят очень смешные вещи: ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента не было даже возможности думать про роспуск Рады", - сказал он в видеообращении на странице в Facebook.
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