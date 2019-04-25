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У метро "Новые Черемушки" обнаружили тела двоих человек

19:00 25.04.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел двух мужчин на юго-западе столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«Днем 25 апреля вблизи станции метро «Новые Черемушки» обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Личности погибших уже установлены», - отметила Ю.Иванова.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что у станции метро «Новые Черемушки» мужчина открыл огонь, после чего покончил с собой. По данным Telegram-канала Baza, при себе у стрелка было удостоверение сотрудника The Moscow Times. В редакции издания эту информацию Агентству «Москва» не подтвердили.

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