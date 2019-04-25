Греческий "Боинг" задержали за нарушение воздушного пространства Молдавии

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет Boeing 737 греческой авиакомпании Bluebird Airways, который без разрешения вошел в четверг в воздушное пространство Молдавии и приземлился в Международном аэропорту Кишинева, задержан. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.

"Судно задержано. На месте работают сотрудники пограничной полиции, прокуратуры и Органа гражданской авиации. Летчиков допрашивают", - проинформировала Новицки. По ее словам, кроме экипажа на борту находились еще как минимум два человека.

Другие подробности в Пограничной полиции обещали озвучить после выяснения всех обстоятельств инцидента.