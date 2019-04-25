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Приз ММКФ получил казахский фильм "Тренинг личностного роста"

20:35 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фильм "Тренинг личностного роста" (Казахстан) удостоен в четверг главного приза 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Решение присудить создателям картины награду "Золотой святой Георгий" принимало жюри во главе с южнокорейским режиссером Ким Ки Дуком, передает корр. ТАСС.

Режиссер картины, рассказывающей о жизненном кризисе банковского клерка, - Фархат Шарипов. Главные роли исполняли Дулыга Акмолда, Ержан Тусупов, Гульжамал Казакбекова, Филипп Волошин. Всего в конкурсе участвовало 13 фильмов из разных стран.

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