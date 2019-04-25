Приз ММКФ получил казахский фильм "Тренинг личностного роста"
20:35 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фильм "Тренинг личностного роста" (Казахстан) удостоен в четверг главного приза 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Решение присудить создателям картины награду "Золотой святой Георгий" принимало жюри во главе с южнокорейским режиссером Ким Ки Дуком, передает корр. ТАСС.
Режиссер картины, рассказывающей о жизненном кризисе банковского клерка, - Фархат Шарипов. Главные роли исполняли Дулыга Акмолда, Ержан Тусупов, Гульжамал Казакбекова, Филипп Волошин. Всего в конкурсе участвовало 13 фильмов из разных стран.
НОВОСТИ
- 22:00 25.04.2019
- СМИ: Зеленский решил "перекроить" правительство
- 21:10 25.04.2019
- В ОБСЕ обеспокоены решением России упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса
- 19:35 25.04.2019
- Греческий "Боинг" задержали за нарушение воздушного пространства Молдавии
- 19:00 25.04.2019
- У метро "Новые Черемушки" обнаружили тела двоих человек
- 18:20 25.04.2019
- Зеленский рассказал об "очень смешных вещах" с ЦИК
- 17:40 25.04.2019
- Потери от приостановки экспорта российской нефти Белоруссия оценила в $100 млн
- 17:12 25.04.2019
- На Гавайях с помощью дрона нашли считавшийся полностью вымершим цветок
- 17:00 25.04.2019
- Министр обороны Китая считает, что отношения между РФ и КНР находятся на самой лучшей стадии своего развития
- 16:32 25.04.2019
- Министры персонально отвечают за долги по зарплате бюджетников - Медведев
- 16:12 25.04.2019
- Людмила Нарусова заявила, что голосовала против закона об изоляции рунета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать