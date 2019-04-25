В ОБСЕ обеспокоены решением России упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председательство Словакии в ОБСЕ обеспокоено решением России упростить механизм получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ОБСЕ.

"Словацкое председательство считает, что эта односторонняя мера может подорвать усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине и вокруг нее, и призывает к соблюдению принципов и обязательств ОБСЕ всеми ее государствами-участниками. Председательство призывает все стороны воздерживаться от односторонних шагов и совместно продолжить поиск путей полной реализации минских соглашений", - говорится в заявлении ОБСЕ.

В среду, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечается, что это решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.



