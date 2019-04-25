СМИ: Зеленский решил "перекроить" правительство
22:00 25.04.2019 Источник: РОСБАЛТ
Избранный президент Украины Владимир Зеленский решил «перекроить» правительство. О якобы запланированный отставках узнали журналисты «Апострофа», поговорившие с неназванным депутатом Верховной рады, пишет "Росбалт".
Сообщается, что «представители Зеленского» недовольны главой Минэкономики Степаном Кубивом, главой министерства строительства и ЖКХ Геннадием Зубко, руководителем Минэнерго Игорем Насаликом, главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляням и министром по делам ветеранов Ириной Фриз.
НОВОСТИ
- 21:10 25.04.2019
- В ОБСЕ обеспокоены решением России упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса
- 20:35 25.04.2019
- Приз ММКФ получил казахский фильм "Тренинг личностного роста"
- 19:35 25.04.2019
- Греческий "Боинг" задержали за нарушение воздушного пространства Молдавии
- 19:00 25.04.2019
- У метро "Новые Черемушки" обнаружили тела двоих человек
- 18:20 25.04.2019
- Зеленский рассказал об "очень смешных вещах" с ЦИК
- 17:40 25.04.2019
- Потери от приостановки экспорта российской нефти Белоруссия оценила в $100 млн
- 17:12 25.04.2019
- На Гавайях с помощью дрона нашли считавшийся полностью вымершим цветок
- 17:00 25.04.2019
- Министр обороны Китая считает, что отношения между РФ и КНР находятся на самой лучшей стадии своего развития
- 16:32 25.04.2019
- Министры персонально отвечают за долги по зарплате бюджетников - Медведев
- 16:12 25.04.2019
- Людмила Нарусова заявила, что голосовала против закона об изоляции рунета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать