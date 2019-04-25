0
0
0
НОВОСТИ

СМИ: Зеленский решил "перекроить" правительство

22:00 25.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

Избранный президент Украины Владимир Зеленский решил «перекроить» правительство. О якобы запланированный отставках узнали журналисты «Апострофа», поговорившие с неназванным депутатом Верховной рады, пишет "Росбалт".

Сообщается, что «представители Зеленского» недовольны главой Минэкономики Степаном Кубивом, главой министерства строительства и ЖКХ Геннадием Зубко, руководителем Минэнерго Игорем Насаликом, главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляням и министром по делам ветеранов Ириной Фриз.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:10 25.04.2019
В ОБСЕ обеспокоены решением России упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса
0
105
20:35 25.04.2019
Приз ММКФ получил казахский фильм "Тренинг личностного роста"
0
135
19:35 25.04.2019
Греческий "Боинг" задержали за нарушение воздушного пространства Молдавии
0
209
19:00 25.04.2019
У метро "Новые Черемушки" обнаружили тела двоих человек
0
238
18:20 25.04.2019
Зеленский рассказал об "очень смешных вещах" с ЦИК
0
270
17:40 25.04.2019
Потери от приостановки экспорта российской нефти Белоруссия оценила в $100 млн
0
294
17:12 25.04.2019
На Гавайях с помощью дрона нашли считавшийся полностью вымершим цветок
0
300
17:00 25.04.2019
Министр обороны Китая считает, что отношения между РФ и КНР находятся на самой лучшей стадии своего развития
0
316
16:32 25.04.2019
Министры персонально отвечают за долги по зарплате бюджетников - Медведев
0
326
16:12 25.04.2019
Людмила Нарусова заявила, что голосовала против закона об изоляции рунета
0
326

Возврат к списку