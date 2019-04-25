Источники: Вопрос увольнения министров не относится к компетенции команды Зеленского

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Распространенная в СМИ информация о том, что команда победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского ведет переговоры об увольнении пяти министров, не соответствует действительности. Об этом телеканалу "Прямой" сообщили источники в Верховной раде и кабмине.

"Такая информация не соответствует действительности. Переформатирование кабмина не обсуждается", - заверил один из депутатов.

Источник "Прямого" в кабмине отметил, что вопрос освобождения министров от должности не относится к компетенции команды Зеленского. "Никто ничего не обсуждает. Информация распространяется для давления на министров или для имитации деятельности", - сообщили телеканалу в кабмине.

Ранее в четверг издание "Апостроф" со ссылкой на источник в Верховной раде сообщило, что команда Зеленского намерена переформатировать правительство. "В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пять министров: министра по делам ветеранов Ирину Фриз, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика", - сообщил изданию один из депутатов Рады.