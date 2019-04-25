Источники: Вопрос увольнения министров не относится к компетенции команды Зеленского
22:40 25.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Распространенная в СМИ информация о том, что команда победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского ведет переговоры об увольнении пяти министров, не соответствует действительности. Об этом телеканалу "Прямой" сообщили источники в Верховной раде и кабмине.
"Такая информация не соответствует действительности. Переформатирование кабмина не обсуждается", - заверил один из депутатов.
Источник "Прямого" в кабмине отметил, что вопрос освобождения министров от должности не относится к компетенции команды Зеленского. "Никто ничего не обсуждает. Информация распространяется для давления на министров или для имитации деятельности", - сообщили телеканалу в кабмине.
Ранее в четверг издание "Апостроф" со ссылкой на источник в Верховной раде сообщило, что команда Зеленского намерена переформатировать правительство. "В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пять министров: министра по делам ветеранов Ирину Фриз, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика", - сообщил изданию один из депутатов Рады.
НОВОСТИ
- 22:00 25.04.2019
- СМИ: Зеленский решил "перекроить" правительство
- 21:10 25.04.2019
- В ОБСЕ обеспокоены решением России упростить получение гражданства РФ жителями Донбасса
- 20:35 25.04.2019
- Приз ММКФ получил казахский фильм "Тренинг личностного роста"
- 19:35 25.04.2019
- Греческий "Боинг" задержали за нарушение воздушного пространства Молдавии
- 19:00 25.04.2019
- У метро "Новые Черемушки" обнаружили тела двоих человек
- 18:20 25.04.2019
- Зеленский рассказал об "очень смешных вещах" с ЦИК
- 17:40 25.04.2019
- Потери от приостановки экспорта российской нефти Белоруссия оценила в $100 млн
- 17:12 25.04.2019
- На Гавайях с помощью дрона нашли считавшийся полностью вымершим цветок
- 17:00 25.04.2019
- Министр обороны Китая считает, что отношения между РФ и КНР находятся на самой лучшей стадии своего развития
- 16:32 25.04.2019
- Министры персонально отвечают за долги по зарплате бюджетников - Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать