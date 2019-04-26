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В ЛНР люди стоят в очереди, чтобы подать документы на гражданство РФ - Пасечник

09:00 26.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение гражданства РФ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-24".

"В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень и очень много. Со своей стороны руководство республики на сегодняшний день делает все возможное, чтобы процесс подачи документов был максимально простым и удобным для наших граждан", - сказал он, отметив, что основная работа ложится на Министерство внутренних дел, которое будет заниматься приемом, проверкой и доставкой документов в Россию.

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