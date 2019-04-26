Трамп намерен заключить ядерную сделку с РФ и Китаем - CNN
09:20 26.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Администрация США занимается подготовкой проекта договора по сокращению ядерного вооружения, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, американский президент Дональд Трамп хочет заключить «грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем», которое для него может стать «знаковым достижением» во внешней политике.
Данное соглашение может прийти на смену заключенному с РФ договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году. Коммерсантъ
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