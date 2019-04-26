Трамп намерен заключить ядерную сделку с РФ и Китаем - CNN

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Администрация США занимается подготовкой проекта договора по сокращению ядерного вооружения, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, американский президент Дональд Трамп хочет заключить «грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем», которое для него может стать «знаковым достижением» во внешней политике.

Данное соглашение может прийти на смену заключенному с РФ договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году. Коммерсантъ

